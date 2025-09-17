Telestai (TLS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.67% Perubahan Harga (1D) +3.46% Perubahan Harga (7D) -7.66%

Telestai (TLS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TLS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TLS sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TLS telah berubah sebanyak +1.67% sejak sejam yang lalu, +3.46% dalam 24 jam dan -7.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Telestai (TLS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 82.36K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 590.91K Bekalan Peredaran 274.46M Jumlah Bekalan 1,969,194,240.0

Had Pasaran semasa Telestai ialah $ 82.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TLS ialah 274.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1969194240.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 590.91K.