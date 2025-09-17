Tellor Tributes (TRB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 34.34 $ 34.34 $ 34.34 24J Rendah $ 36.32 $ 36.32 $ 36.32 24J Tinggi 24J Rendah $ 34.34$ 34.34 $ 34.34 24J Tinggi $ 36.32$ 36.32 $ 36.32 Sepanjang Masa $ 593.09$ 593.09 $ 593.09 Harga Terendah $ 0.01001379$ 0.01001379 $ 0.01001379 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) +2.41% Perubahan Harga (7D) +0.23% Perubahan Harga (7D) +0.23%

Tellor Tributes (TRB) harga masa nyata ialah $35.71. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRB didagangkan antara $ 34.34 rendah dan $ 36.32 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRB sepanjang masa ialah $ 593.09, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01001379.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRB telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, +2.41% dalam 24 jam dan +0.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tellor Tributes (TRB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 97.11M$ 97.11M $ 97.11M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 99.51M$ 99.51M $ 99.51M Bekalan Peredaran 2.72M 2.72M 2.72M Jumlah Bekalan 2,786,629.625576788 2,786,629.625576788 2,786,629.625576788

Had Pasaran semasa Tellor Tributes ialah $ 97.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRB ialah 2.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2786629.625576788. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 99.51M.