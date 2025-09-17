TempleDAO (TEMPLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 3.76 $ 3.76 $ 3.76 24J Rendah $ 3.79 $ 3.79 $ 3.79 24J Tinggi 24J Rendah $ 3.76$ 3.76 $ 3.76 24J Tinggi $ 3.79$ 3.79 $ 3.79 Sepanjang Masa $ 3.94$ 3.94 $ 3.94 Harga Terendah $ 0.186329$ 0.186329 $ 0.186329 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +4.13% Perubahan Harga (7D) +4.13%

TempleDAO (TEMPLE) harga masa nyata ialah $3.77. Sepanjang 24 jam yang lalu, TEMPLE didagangkan antara $ 3.76 rendah dan $ 3.79 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TEMPLE sepanjang masa ialah $ 3.94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.186329.

Dari segi prestasi jangka pendek, TEMPLE telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +4.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TempleDAO (TEMPLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 89.50M$ 89.50M $ 89.50M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 89.68M$ 89.68M $ 89.68M Bekalan Peredaran 23.72M 23.72M 23.72M Jumlah Bekalan 23,769,704.54225455 23,769,704.54225455 23,769,704.54225455

Had Pasaran semasa TempleDAO ialah $ 89.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TEMPLE ialah 23.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 23769704.54225455. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 89.68M.