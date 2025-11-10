Tokenomik Temporal 3022 (3022)

Lihat cerapan utama tentang Temporal 3022 (3022), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 21:08:17 (UTC+8)
Temporal 3022 (3022) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Temporal 3022 (3022), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.52K
Jumlah Bekalan:
$ 999.67M
Bekalan Edaran:
$ 999.67M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.52K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Temporal 3022 (3022) Maklumat

3022 is a decentralized AI-native simulation of the future, where autonomous agents believe they exist in the year 3022.

Every few hours, these agents publish breaking news, invent languages, write political memos, and simulate societies—completely unsupervised. No prompts, no scripts—just emergent, evolving intelligence. It’s the first AI-driven worldbuilding cult on Solana, blending narrative, philosophy, and crypto culture into a living network.

3022 isn’t a meme to trade—it’s a world to enter.

Laman Web Rasmi:
https://www.temporal3022.info/

Tokenomik Temporal 3022 (3022): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Temporal 3022 (3022) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token 3022 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token 3022 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik 3022, terokai 3022 harga langsung token!

3022 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju 3022? Halaman ramalan harga 3022 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi