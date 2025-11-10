Tensora Harga Hari Ini

Harga langsung Tensora (TORA) hari ini ialah --, dengan 4.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TORA kepada USD penukaran adalah -- setiap TORA.

Tensora kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 685,591, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B TORA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TORA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01225463, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, TORA dipindahkan +0.38% dalam sejam terakhir dan -31.77% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Tensora (TORA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 685.59K$ 685.59K $ 685.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 685.59K$ 685.59K $ 685.59K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Tensora ialah $ 685.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TORA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 685.59K.