Tokenomik Tensora (TORA)
Tensora (TORA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Tensora (TORA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tensora (TORA) Maklumat
Tensora is an AI-powered Layer 2 (L2) rollup built with the OP Stack and secured by Binance Smart Chain (BSC). It uses BSC calldata as its data availability layer, creating a decentralized network where anyone can contribute compute, inference, or evaluation and earn $TORA in return. Essentially “Bittensor built on BSC,” Tensora brings decentralized machine intelligence to the EVM ecosystem. It features a modular architecture with on-chain smart contracts for staking, governance, and subnet creation, while off-chain nodes handle AI model inference and validation. Users can deploy or join specialized subnets for different intelligence types such as language, trading, or vision, and participate in reward cycles through staking and delegation. With native OP Stack bridging, ERC-4337 account abstraction, and Paymaster integration, Tensora allows users to pay gas in $TORA instead of BNB. Designed to be fully upgradeable and governed by its community, Tensora unites the scalability of rollups with the incentive structure of AI networks, enabling open, permissionless markets for machine intelligence across the EVM world.
Tokenomik Tensora (TORA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Tensora (TORA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token TORA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token TORA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik TORA, terokai TORA harga langsung token!
TORA Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju TORA? Halaman ramalan harga TORA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian