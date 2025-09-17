Tensorplex Staked TAO (STTAO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 415.63 $ 415.63 $ 415.63 24J Rendah $ 418.32 $ 418.32 $ 418.32 24J Tinggi 24J Rendah $ 415.63$ 415.63 $ 415.63 24J Tinggi $ 418.32$ 418.32 $ 418.32 Sepanjang Masa $ 822.97$ 822.97 $ 822.97 Harga Terendah $ 182.04$ 182.04 $ 182.04 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.24% Perubahan Harga (7D) +2.55% Perubahan Harga (7D) +2.55%

Tensorplex Staked TAO (STTAO) harga masa nyata ialah $415.63. Sepanjang 24 jam yang lalu, STTAO didagangkan antara $ 415.63 rendah dan $ 418.32 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STTAO sepanjang masa ialah $ 822.97, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 182.04.

Dari segi prestasi jangka pendek, STTAO telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.24% dalam 24 jam dan +2.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tensorplex Staked TAO (STTAO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M Bekalan Peredaran 11.83K 11.83K 11.83K Jumlah Bekalan 11,826.033756132 11,826.033756132 11,826.033756132

Had Pasaran semasa Tensorplex Staked TAO ialah $ 4.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STTAO ialah 11.83K, dengan jumlah bekalan sebanyak 11826.033756132. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.92M.