tensorprox (SN91) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.511878 $ 0.511878 $ 0.511878 24J Rendah $ 0.537897 $ 0.537897 $ 0.537897 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.511878$ 0.511878 $ 0.511878 24J Tinggi $ 0.537897$ 0.537897 $ 0.537897 Sepanjang Masa $ 2.11$ 2.11 $ 2.11 Harga Terendah $ 0.464397$ 0.464397 $ 0.464397 Perubahan Harga (1J) +0.86% Perubahan Harga (1D) +1.01% Perubahan Harga (7D) +1.15% Perubahan Harga (7D) +1.15%

tensorprox (SN91) harga masa nyata ialah $0.526238. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN91 didagangkan antara $ 0.511878 rendah dan $ 0.537897 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN91 sepanjang masa ialah $ 2.11, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.464397.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN91 telah berubah sebanyak +0.86% sejak sejam yang lalu, +1.01% dalam 24 jam dan +1.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

tensorprox (SN91) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 959.02K$ 959.02K $ 959.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 959.02K$ 959.02K $ 959.02K Bekalan Peredaran 1.82M 1.82M 1.82M Jumlah Bekalan 1,824,608.351643124 1,824,608.351643124 1,824,608.351643124

Had Pasaran semasa tensorprox ialah $ 959.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN91 ialah 1.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1824608.351643124. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 959.02K.