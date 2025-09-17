Lagi Mengenai PAY

TenX Logo

TenX Harga (PAY)

Tidak tersenarai

1 PAY ke USD Harga Langsung:

$0.00384228
$0.00384228$0.00384228
+5.70%1D
USD
TenX (PAY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:42:04 (UTC+8)

TenX (PAY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00362993
$ 0.00362993$ 0.00362993
24J Rendah
$ 0.00385718
$ 0.00385718$ 0.00385718
24J Tinggi

$ 0.00362993
$ 0.00362993$ 0.00362993

$ 0.00385718
$ 0.00385718$ 0.00385718

$ 5.22
$ 5.22$ 5.22

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+5.77%

-0.23%

-0.23%

TenX (PAY) harga masa nyata ialah $0.00384228. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAY didagangkan antara $ 0.00362993 rendah dan $ 0.00385718 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAY sepanjang masa ialah $ 5.22, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PAY telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, +5.77% dalam 24 jam dan -0.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TenX (PAY) Maklumat Pasaran

$ 453.93K
$ 453.93K$ 453.93K

--
----

$ 788.51K
$ 788.51K$ 788.51K

118.14M
118.14M 118.14M

205,218,256.0
205,218,256.0 205,218,256.0

Had Pasaran semasa TenX ialah $ 453.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PAY ialah 118.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 205218256.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 788.51K.

TenX (PAY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga TenX kepada USD adalah $ +0.00020969.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga TenX kepada USD adalah $ -0.0000301330.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga TenX kepada USD adalah $ -0.0003412056.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga TenX kepada USD adalah $ +0.0022496031976029466.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00020969+5.77%
30 Hari$ -0.0000301330-0.78%
60 Hari$ -0.0003412056-8.88%
90 Hari$ +0.0022496031976029466+141.25%

Apakah itu TenX (PAY)

TenX is a payment platform that facilitates digital and physical modes of transaction for cryptocurrencies to any merchant, even if they don’t accept cryptocurrencies. Physical and digital modes of course, include bank accounts, wallets, debit cards, cash and much more. The primary agenda of the company is to make it easier and faster to use cryptocurrency and accelerate adoption for the industry. The TenX blockchain supports the PAY token, which is the fuel that runs the network and is the cryptocurrency using which transactions on the network are made. TenX came into existence in 2011 and was created by Toby Hoenisch. While at the university, he took a keen interest in cryptography though he believed that there was no success for cryptocurrencies.In 2012, Toby started trading Bitcoin when he got to know a member of bitcoin-community who was not able to open an account in bank and used TenX crypto currency instead. Toby Hoenisch and Michael Sperk started a one-bit start up in 2015 and introduced us to a debit card, through which payments with bitcoin could be done. Cryptocurrency adoption is a longstanding problem - with most cryptocurrencies remaining relegated to the realms of hype and not seeing real-world usage, not as much as the enthusiasts would like, at least. This is an important problem being solved by the TenX coin, which seeks to make it easy for the end user to use cryptocurrencies by removing the hurdles associated with keeping different wallets and using them separately. As with all other investments, it is wise to do your own research, but seeing that TenX seems to be solving unique problems, it may certainly be worth a look.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

TenX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TenX (PAY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TenX (PAY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TenX.

Semak TenX ramalan harga sekarang!

PAY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik TenX (PAY)

Memahami tokenomik TenX (PAY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PAY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TenX (PAY)

Berapakah nilai TenX (PAY) hari ini?
Harga langsung PAY dalam USD ialah 0.00384228 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PAY ke USD?
Harga semasa PAY ke USD ialah $ 0.00384228. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TenX?
Had pasaran untuk PAY ialah $ 453.93K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PAY?
Bekalan edaran PAY ialah 118.14M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PAY?
PAY mencapai harga ATH sebanyak 5.22 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PAY?
PAY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan PAY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PAYialah -- USD.
Adakah PAY akan naik lebih tinggi tahun ini?
PAY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PAYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:42:04 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.