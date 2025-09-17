TenX Harga (PAY)
-0.03%
+5.77%
-0.23%
-0.23%
TenX (PAY) harga masa nyata ialah $0.00384228. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAY didagangkan antara $ 0.00362993 rendah dan $ 0.00385718 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAY sepanjang masa ialah $ 5.22, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, PAY telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, +5.77% dalam 24 jam dan -0.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa TenX ialah $ 453.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PAY ialah 118.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 205218256.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 788.51K.
Pada hari ini, perubahan harga TenX kepada USD adalah $ +0.00020969.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga TenX kepada USD adalah $ -0.0000301330.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga TenX kepada USD adalah $ -0.0003412056.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga TenX kepada USD adalah $ +0.0022496031976029466.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00020969
|+5.77%
|30 Hari
|$ -0.0000301330
|-0.78%
|60 Hari
|$ -0.0003412056
|-8.88%
|90 Hari
|$ +0.0022496031976029466
|+141.25%
TenX is a payment platform that facilitates digital and physical modes of transaction for cryptocurrencies to any merchant, even if they don’t accept cryptocurrencies. Physical and digital modes of course, include bank accounts, wallets, debit cards, cash and much more. The primary agenda of the company is to make it easier and faster to use cryptocurrency and accelerate adoption for the industry. The TenX blockchain supports the PAY token, which is the fuel that runs the network and is the cryptocurrency using which transactions on the network are made. TenX came into existence in 2011 and was created by Toby Hoenisch. While at the university, he took a keen interest in cryptography though he believed that there was no success for cryptocurrencies.In 2012, Toby started trading Bitcoin when he got to know a member of bitcoin-community who was not able to open an account in bank and used TenX crypto currency instead. Toby Hoenisch and Michael Sperk started a one-bit start up in 2015 and introduced us to a debit card, through which payments with bitcoin could be done. Cryptocurrency adoption is a longstanding problem - with most cryptocurrencies remaining relegated to the realms of hype and not seeing real-world usage, not as much as the enthusiasts would like, at least. This is an important problem being solved by the TenX coin, which seeks to make it easy for the end user to use cryptocurrencies by removing the hurdles associated with keeping different wallets and using them separately. As with all other investments, it is wise to do your own research, but seeing that TenX seems to be solving unique problems, it may certainly be worth a look.
