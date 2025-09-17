TERA (TERA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02827364$ 0.02827364 $ 0.02827364 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

TERA (TERA) harga masa nyata ialah $0.01991732. Sepanjang 24 jam yang lalu, TERA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TERA sepanjang masa ialah $ 0.02827364, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TERA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TERA (TERA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.03M$ 15.03M $ 15.03M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.92M$ 19.92M $ 19.92M Bekalan Peredaran 754.50M 754.50M 754.50M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa TERA ialah $ 15.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TERA ialah 754.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.92M.