Teritori (TORI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.780407$ 0.780407 $ 0.780407 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +16.26% Perubahan Harga (1D) -1.70% Perubahan Harga (7D) +32.49% Perubahan Harga (7D) +32.49%

Teritori (TORI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TORI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TORI sepanjang masa ialah $ 0.780407, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TORI telah berubah sebanyak +16.26% sejak sejam yang lalu, -1.70% dalam 24 jam dan +32.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Teritori (TORI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 322.85K$ 322.85K $ 322.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 625.12K$ 625.12K $ 625.12K Bekalan Peredaran 395.67M 395.67M 395.67M Jumlah Bekalan 766,136,844.734423 766,136,844.734423 766,136,844.734423

Had Pasaran semasa Teritori ialah $ 322.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TORI ialah 395.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 766136844.734423. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 625.12K.