Terminal Harga Hari Ini

Harga langsung Terminal (TERMINAL) hari ini ialah $ 0.00042478, dengan 4.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TERMINAL kepada USD penukaran adalah $ 0.00042478 setiap TERMINAL.

Terminal kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 360,273, dengan bekalan edaran sebanyak 849.87M TERMINAL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TERMINAL didagangkan antara $ 0.00040262 (rendah) dan $ 0.00043546 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01162659, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005437.

Dalam prestasi jangka pendek, TERMINAL dipindahkan -1.67% dalam sejam terakhir dan -10.86% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Terminal (TERMINAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 360.27K$ 360.27K $ 360.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 423.91K$ 423.91K $ 423.91K Bekalan Peredaran 849.87M 849.87M 849.87M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Terminal ialah $ 360.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TERMINAL ialah 849.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 423.91K.