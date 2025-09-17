Terminalius Maximus (BARON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01134729$ 0.01134729 $ 0.01134729 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +9.12% Perubahan Harga (7D) +9.12%

Terminalius Maximus (BARON) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BARON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BARON sepanjang masa ialah $ 0.01134729, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BARON telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +9.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Terminalius Maximus (BARON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.69K$ 28.69K $ 28.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.69K$ 28.69K $ 28.69K Bekalan Peredaran 998.15M 998.15M 998.15M Jumlah Bekalan 998,149,418.899515 998,149,418.899515 998,149,418.899515

Had Pasaran semasa Terminalius Maximus ialah $ 28.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BARON ialah 998.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998149418.899515. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.69K.