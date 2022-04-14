Tokenomik Terminalius Maximus (BARON)

Lihat cerapan utama tentang Terminalius Maximus (BARON), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Terminalius Maximus (BARON) Maklumat

The $BARON project is a community-driven token aiming to establish a dynamic ecosystem with innovative applications. While currently focused on building a strong foundation and growing its community, the project is actively developing a mini-game that will integrate with the $BARON token, creating an engaging use case and driving user interaction.

The goal is to evolve $BARON into a token with real engagement and utility, with future plans to expand its applications as the ecosystem grows.

Laman Web Rasmi:
https://baronterminal.com/

Terminalius Maximus (BARON) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Terminalius Maximus (BARON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 28.79K
$ 28.79K
Jumlah Bekalan:
$ 998.14M
$ 998.14M
Bekalan Edaran:
$ 998.14M
$ 998.14M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 28.79K
$ 28.79K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01134729
$ 0.01134729
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik Terminalius Maximus (BARON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Terminalius Maximus (BARON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BARON yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BARON yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BARON, terokai BARON harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.