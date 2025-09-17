Terminus (TERMINUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01760757 24J Tinggi $ 0.01907339 Sepanjang Masa $ 0.483661 Harga Terendah $ 0.01338012 Perubahan Harga (1J) -0.46% Perubahan Harga (1D) -1.65% Perubahan Harga (7D) -11.20%

Terminus (TERMINUS) harga masa nyata ialah $0.01782691. Sepanjang 24 jam yang lalu, TERMINUS didagangkan antara $ 0.01760757 rendah dan $ 0.01907339 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TERMINUS sepanjang masa ialah $ 0.483661, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01338012.

Dari segi prestasi jangka pendek, TERMINUS telah berubah sebanyak -0.46% sejak sejam yang lalu, -1.65% dalam 24 jam dan -11.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Terminus (TERMINUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.78M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.78M Bekalan Peredaran 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Terminus ialah $ 1.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TERMINUS ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.78M.