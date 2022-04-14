Tokenomik Ternio (TERN)

Tokenomik Ternio (TERN)

Lihat cerapan utama tentang Ternio (TERN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Ternio (TERN) Maklumat

Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain.

Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery.

The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted.

Laman Web Rasmi:
https://unbanked.com/
Kertas putih:
https://ternio.docsend.com/view/4jji4v4

Ternio (TERN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ternio (TERN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 376.35K
$ 376.35K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 432.89M
$ 432.89M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 869.38K
$ 869.38K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04758594
$ 0.04758594
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00086938
$ 0.00086938

Tokenomik Ternio (TERN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Ternio (TERN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TERN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TERN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TERN, terokai TERN harga langsung token!

TERN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TERN? Halaman ramalan harga TERN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.