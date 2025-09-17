Ternoa Harga (CAPS)
-0.05%
-0.27%
-2.62%
-2.62%
Ternoa (CAPS) harga masa nyata ialah $0.00131514. Sepanjang 24 jam yang lalu, CAPS didagangkan antara $ 0.00128264 rendah dan $ 0.00136355 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CAPS sepanjang masa ialah $ 0.227823, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00091711.
Dari segi prestasi jangka pendek, CAPS telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, -0.27% dalam 24 jam dan -2.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Ternoa ialah $ 2.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAPS ialah 1.83B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2495986190.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.28M.
Pada hari ini, perubahan harga Ternoa kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Ternoa kepada USD adalah $ -0.0000728683.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Ternoa kepada USD adalah $ -0.0003057259.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Ternoa kepada USD adalah $ +0.000267652828085445.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-0.27%
|30 Hari
|$ -0.0000728683
|-5.54%
|60 Hari
|$ -0.0003057259
|-23.24%
|90 Hari
|$ +0.000267652828085445
|+25.55%
Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we must be able to treat as such. The paradox of the last few decades is to have succeeded in democratizing, thanks to digital technology, the production of memory-supports in an almost unlimited way, while at the same time having failed to offer solutions to preserve them over time. Indeed, it has become increasingly difficult to store all the data we create about our lives in a secure and reliable way. A USB key or a hard disk can be easily lost; storage clouds do not guarantee a strong respect for privacy; printed photos see their colours fade, etc... Added to this is the difficulty of automatically and reliably transmitting them to third parties. How can we be sure that this video of myself, stored in some cloud, will be transmitted in 30 years, or after my death, to a loved one? In response to these needs, Capsule Corp. is developing the Ternoa Blockchain. Designed to store and eventually transmit data in a secure way, Ternoa uses the state-of-the-art technology to secure the contents and the proper triggering of data transfers.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
