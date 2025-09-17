Apakah itu Terry In The Trenches (TERRY)

Terry in the Trenches is a memecoin created to honor and celebrate those who trade tokens daily, often referred to as "trenches." At its heart is the story of Terry, a determined turtle who symbolizes resilience, positivity, and joy in the often chaotic world of trading. This project aims to make the experience of trading memecoins not only rewarding but also fun and lighthearted. Terry represents the unwavering spirit of the community, bringing humor and a sense of camaraderie to traders worldwide while reminding everyone to embrace the ups and downs with a smile.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Terry In The Trenches (TERRY) Berapakah nilai Terry In The Trenches (TERRY) hari ini? Harga langsung TERRY dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TERRY ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa TERRY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Terry In The Trenches? Had pasaran untuk TERRY ialah $ 47.76K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TERRY? Bekalan edaran TERRY ialah 912.33M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TERRY? TERRY mencapai harga ATH sebanyak 0.03385244 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TERRY? TERRY melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan TERRY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TERRYialah -- USD . Adakah TERRY akan naik lebih tinggi tahun ini? TERRY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TERRYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

