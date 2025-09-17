test token please ignore (TEST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.33% Perubahan Harga (1D) -1.00% Perubahan Harga (7D) -1.75% Perubahan Harga (7D) -1.75%

test token please ignore (TEST) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TEST didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TEST sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TEST telah berubah sebanyak -0.33% sejak sejam yang lalu, -1.00% dalam 24 jam dan -1.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

test token please ignore (TEST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.01K$ 38.01K $ 38.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.01K$ 38.01K $ 38.01K Bekalan Peredaran 899.15M 899.15M 899.15M Jumlah Bekalan 899,149,971.979178 899,149,971.979178 899,149,971.979178

Had Pasaran semasa test token please ignore ialah $ 38.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TEST ialah 899.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 899149971.979178. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.01K.