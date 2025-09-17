Tethegamer (TETHEGAMER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.334482 $ 0.334482 $ 0.334482 24J Rendah $ 0.349267 $ 0.349267 $ 0.349267 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.334482$ 0.334482 $ 0.334482 24J Tinggi $ 0.349267$ 0.349267 $ 0.349267 Sepanjang Masa $ 5.58$ 5.58 $ 5.58 Harga Terendah $ 0.334482$ 0.334482 $ 0.334482 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -1.77% Perubahan Harga (7D) -16.57% Perubahan Harga (7D) -16.57%

Tethegamer (TETHEGAMER) harga masa nyata ialah $0.34301. Sepanjang 24 jam yang lalu, TETHEGAMER didagangkan antara $ 0.334482 rendah dan $ 0.349267 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TETHEGAMER sepanjang masa ialah $ 5.58, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.334482.

Dari segi prestasi jangka pendek, TETHEGAMER telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -1.77% dalam 24 jam dan -16.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tethegamer (TETHEGAMER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.89K$ 32.89K $ 32.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.89K$ 32.89K $ 32.89K Bekalan Peredaran 95.87K 95.87K 95.87K Jumlah Bekalan 95,865.399926 95,865.399926 95,865.399926

Had Pasaran semasa Tethegamer ialah $ 32.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TETHEGAMER ialah 95.87K, dengan jumlah bekalan sebanyak 95865.399926. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.89K.