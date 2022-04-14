Tokenomik Tethegamer (TETHEGAMER)

Tokenomik Tethegamer (TETHEGAMER)

Lihat cerapan utama tentang Tethegamer (TETHEGAMER), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Tethegamer (TETHEGAMER) Maklumat

Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored.

The token in this application is for Ansem, a very well-known influencer in the crypto space.

Laman Web Rasmi:
https://time.fun/Tethegamer

Tethegamer (TETHEGAMER) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Tethegamer (TETHEGAMER), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 28.64K
$ 28.64K$ 28.64K
Jumlah Bekalan:
$ 95.86K
$ 95.86K$ 95.86K
Bekalan Edaran:
$ 95.86K
$ 95.86K$ 95.86K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 28.64K
$ 28.64K$ 28.64K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 5.58
$ 5.58$ 5.58
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.298693
$ 0.298693$ 0.298693
Harga Semasa:
$ 0.298723
$ 0.298723$ 0.298723

Tokenomik Tethegamer (TETHEGAMER): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Tethegamer (TETHEGAMER) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TETHEGAMER yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TETHEGAMER yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TETHEGAMER, terokai TETHEGAMER harga langsung token!

TETHEGAMER Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TETHEGAMER? Halaman ramalan harga TETHEGAMER kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.