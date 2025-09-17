Tether Harga (USDT)
+0.00%
+0.01%
+0.03%
+0.03%
Tether (USDT) harga masa nyata ialah $1. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDT didagangkan antara $ 1.0 rendah dan $ 1.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDT sepanjang masa ialah $ 1.32, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.572521.
Dari segi prestasi jangka pendek, USDT telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Tether ialah $ 170.86B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDT ialah 170.79B, dengan jumlah bekalan sebanyak 170794286174.6407. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 170.86B.
Pada hari ini, perubahan harga Tether kepada USD adalah $ +0.00010921.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Tether kepada USD adalah $ -0.0002906000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Tether kepada USD adalah $ -0.0001840000.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Tether kepada USD adalah $ -0.0001561412986535.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00010921
|+0.01%
|30 Hari
|$ -0.0002906000
|-0.02%
|60 Hari
|$ -0.0001840000
|-0.01%
|90 Hari
|$ -0.0001561412986535
|-0.01%
Tether (USDT) is a cryptocurrency with a value meant to mirror the value of the U.S. dollar. The idea was to create a stable cryptocurrency that can be used like digital dollars. Coins that serve this purpose of being a stable dollar substitute are called “stable coins.” Tether is the most popular stable coin and even acts as a dollar replacement on many popular exchanges! According to their site, Tether converts cash into digital currency, to anchor or “tether” the value of the coin to the price of national currencies like the US dollar, the Euro, and the Yen. Like other cryptos it uses blockchain. Unlike other cryptos, it is [according to the official Tether site] “100% backed by USD” (USD is held in reserve). The primary use of Tether is that it offers some stability to the otherwise volatile crypto space and offers liquidity to exchanges who can’t deal in dollars and with banks (for example to the sometimes controversial but leading exchange Bitfinex). The digital coins are issued by a company called Tether Limited that is governed by the laws of the British Virgin Islands, according to the legal part of its website. It is incorporated in Hong Kong. It has emerged that Jan Ludovicus van der Velde is the CEO of cryptocurrency exchange Bitfinex, which has been accused of being involved in the price manipulation of bitcoin, as well as tether. Many people trading on exchanges, including Bitfinex, will use tether to buy other cryptocurrencies like bitcoin. Tether Limited argues that using this method to buy virtual currencies allows users to move fiat in and out of an exchange more quickly and cheaply. Also, exchanges typically have rocky relationships with banks, and using Tether is a way to circumvent that. USDT is fairly simple to use. Once on exchanges like Poloniex or Bittrex, it can be used to purchase Bitcoin and other cryptocurrencies. It can be easily transferred from an exchange to any Omni Layer enabled wallet. Tether has no transaction fees, although external wallets and exchanges may charge one. In order to convert USDT to USD and vise versa through the Tether.to Platform, users must pay a small fee. Buying and selling Tether for Bitcoin can be done through a variety of exchanges like the ones mentioned previously or through the Tether.to platform, which also allows the conversion between USD to and from your bank account.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
Berapakah nilai Tether (USDT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Tether (USDT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tether.
Semak Tether ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik Tether (USDT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USDT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.