Tether Gold Tokens (XAUT0) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 3,683.91 $ 3,683.91 $ 3,683.91 24J Rendah $ 3,716.53 $ 3,716.53 $ 3,716.53 24J Tinggi 24J Rendah $ 3,683.91$ 3,683.91 $ 3,683.91 24J Tinggi $ 3,716.53$ 3,716.53 $ 3,716.53 Sepanjang Masa $ 3,716.53$ 3,716.53 $ 3,716.53 Harga Terendah $ 3,209.55$ 3,209.55 $ 3,209.55 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) -0.21% Perubahan Harga (7D) +0.93% Perubahan Harga (7D) +0.93%

Tether Gold Tokens (XAUT0) harga masa nyata ialah $3,688.06. Sepanjang 24 jam yang lalu, XAUT0 didagangkan antara $ 3,683.91 rendah dan $ 3,716.53 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XAUT0 sepanjang masa ialah $ 3,716.53, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 3,209.55.

Dari segi prestasi jangka pendek, XAUT0 telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -0.21% dalam 24 jam dan +0.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tether Gold Tokens (XAUT0) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 607.02T$ 607.02T $ 607.02T Bekalan Peredaran 749.36 749.36 749.36 Jumlah Bekalan 184,467,442,468.3981 184,467,442,468.3981 184,467,442,468.3981

Had Pasaran semasa Tether Gold Tokens ialah $ 2.47M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XAUT0 ialah 749.36, dengan jumlah bekalan sebanyak 184467442468.3981. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 607.02T.