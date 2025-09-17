Tethys Finance (TETHYS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 6.86$ 6.86 $ 6.86 Harga Terendah $ 0.00228485$ 0.00228485 $ 0.00228485 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -4.72% Perubahan Harga (7D) -4.72%

Tethys Finance (TETHYS) harga masa nyata ialah $0.00254763. Sepanjang 24 jam yang lalu, TETHYS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TETHYS sepanjang masa ialah $ 6.86, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00228485.

Dari segi prestasi jangka pendek, TETHYS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -4.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tethys Finance (TETHYS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.12K$ 27.12K $ 27.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.12K$ 27.12K $ 27.12K Bekalan Peredaran 10.64M 10.64M 10.64M Jumlah Bekalan 10,643,093.26319744 10,643,093.26319744 10,643,093.26319744

Had Pasaran semasa Tethys Finance ialah $ 27.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TETHYS ialah 10.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10643093.26319744. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.12K.