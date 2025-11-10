Tetsuo Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Tetsuo Coin (TETSUO) hari ini ialah $ 0.00160437, dengan 24.85% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TETSUO kepada USD penukaran adalah $ 0.00160437 setiap TETSUO.

Tetsuo Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,611,680, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M TETSUO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TETSUO didagangkan antara $ 0.00004291 (rendah) dan $ 0.00161857 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.064571, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004291.

Dalam prestasi jangka pendek, TETSUO dipindahkan +3,570.43% dalam sejam terakhir dan -13.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Tetsuo Coin (TETSUO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,998,271.0 999,998,271.0 999,998,271.0

Had Pasaran semasa Tetsuo Coin ialah $ 1.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TETSUO ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999998271.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.61M.