Tezos Pepe (TZPEPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -%0,18 Perubahan Harga (1D) +%0,53 Perubahan Harga (7D) +%4,14 Perubahan Harga (7D) +%4,14

Tezos Pepe (TZPEPE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TZPEPE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TZPEPE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TZPEPE telah berubah sebanyak -%0,18 sejak sejam yang lalu, +%0,53 dalam 24 jam dan +%4,14 dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tezos Pepe (TZPEPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 81,72K$ 81,72K $ 81,72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 121,59K$ 121,59K $ 121,59K Bekalan Peredaran 375,87M 375,87M 375,87M Jumlah Bekalan 559.269.093,14 559.269.093,14 559.269.093,14

Had Pasaran semasa Tezos Pepe ialah $ 81,72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TZPEPE ialah 375,87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 559269093.14. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 121,59K.