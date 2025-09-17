Thala APT (THAPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 24J Rendah $ 4.44 $ 4.44 $ 4.44 24J Tinggi 24J Rendah $ 4.3$ 4.3 $ 4.3 24J Tinggi $ 4.44$ 4.44 $ 4.44 Sepanjang Masa $ 19.21$ 19.21 $ 19.21 Harga Terendah $ 3.76$ 3.76 $ 3.76 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) +1.79% Perubahan Harga (7D) +1.10% Perubahan Harga (7D) +1.10%

Thala APT (THAPT) harga masa nyata ialah $4.41. Sepanjang 24 jam yang lalu, THAPT didagangkan antara $ 4.3 rendah dan $ 4.44 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi THAPT sepanjang masa ialah $ 19.21, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 3.76.

Dari segi prestasi jangka pendek, THAPT telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +1.79% dalam 24 jam dan +1.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Thala APT (THAPT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.20M$ 31.20M $ 31.20M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.20M$ 31.20M $ 31.20M Bekalan Peredaran 7.08M 7.08M 7.08M Jumlah Bekalan 7,075,140.2 7,075,140.2 7,075,140.2

Had Pasaran semasa Thala APT ialah $ 31.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran THAPT ialah 7.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7075140.2. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.20M.