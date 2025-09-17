Thales (THALES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.249658 $ 0.249658 $ 0.249658 24J Rendah $ 0.260388 $ 0.260388 $ 0.260388 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.249658$ 0.249658 $ 0.249658 24J Tinggi $ 0.260388$ 0.260388 $ 0.260388 Sepanjang Masa $ 3.75$ 3.75 $ 3.75 Harga Terendah $ 0.094149$ 0.094149 $ 0.094149 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) +3.88% Perubahan Harga (7D) +16.14% Perubahan Harga (7D) +16.14%

Thales (THALES) harga masa nyata ialah $0.26016. Sepanjang 24 jam yang lalu, THALES didagangkan antara $ 0.249658 rendah dan $ 0.260388 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi THALES sepanjang masa ialah $ 3.75, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.094149.

Dari segi prestasi jangka pendek, THALES telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +3.88% dalam 24 jam dan +16.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Thales (THALES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.37M$ 16.37M $ 16.37M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.94M$ 25.94M $ 25.94M Bekalan Peredaran 63.12M 63.12M 63.12M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Thales ialah $ 16.37M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran THALES ialah 63.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.94M.