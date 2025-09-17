Thales AI (THALES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03144888$ 0.03144888 $ 0.03144888 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) -0.18% Perubahan Harga (7D) +8.63% Perubahan Harga (7D) +8.63%

Thales AI (THALES) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, THALES didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi THALES sepanjang masa ialah $ 0.03144888, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, THALES telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -0.18% dalam 24 jam dan +8.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Thales AI (THALES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.74K$ 48.74K $ 48.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.74K$ 48.74K $ 48.74K Bekalan Peredaran 999.66M 999.66M 999.66M Jumlah Bekalan 999,656,505.373075 999,656,505.373075 999,656,505.373075

Had Pasaran semasa Thales AI ialah $ 48.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran THALES ialah 999.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999656505.373075. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.74K.