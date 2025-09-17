Lagi Mengenai TYAG

Thank You Abstract God Logo

Thank You Abstract God Harga (TYAG)

Tidak tersenarai

1 TYAG ke USD Harga Langsung:

$0.00030652
0.00%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Thank You Abstract God (TYAG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:11:59 (UTC+8)

Thank You Abstract God (TYAG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 0.00192185
$ 0
+0.68%

+0.02%

-25.83%

-25.83%

Thank You Abstract God (TYAG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TYAG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TYAG sepanjang masa ialah $ 0.00192185, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TYAG telah berubah sebanyak +0.68% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan -25.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Thank You Abstract God (TYAG) Maklumat Pasaran

$ 304.14K
--
$ 304.14K
991.23M
991,232,278.0
Had Pasaran semasa Thank You Abstract God ialah $ 304.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TYAG ialah 991.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 991232278.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 304.14K.

Thank You Abstract God (TYAG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Thank You Abstract God kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Thank You Abstract God kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Thank You Abstract God kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Thank You Abstract God kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.02%
30 Hari$ 0-56.99%
60 Hari$ 0-60.74%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Thank You Abstract God (TYAG)

The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Thank You Abstract God (TYAG) Sumber

Laman Web Rasmi

Thank You Abstract God Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Thank You Abstract God (TYAG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Thank You Abstract God (TYAG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Thank You Abstract God.

Semak Thank You Abstract God ramalan harga sekarang!

TYAG kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Thank You Abstract God (TYAG)

Memahami tokenomik Thank You Abstract God (TYAG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TYAG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Thank You Abstract God (TYAG)

Berapakah nilai Thank You Abstract God (TYAG) hari ini?
Harga langsung TYAG dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TYAG ke USD?
Harga semasa TYAG ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Thank You Abstract God?
Had pasaran untuk TYAG ialah $ 304.14K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TYAG?
Bekalan edaran TYAG ialah 991.23M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TYAG?
TYAG mencapai harga ATH sebanyak 0.00192185 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TYAG?
TYAG melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan TYAG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TYAGialah -- USD.
Adakah TYAG akan naik lebih tinggi tahun ini?
TYAG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TYAGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:11:59 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.