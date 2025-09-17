Thank You Abstract God (TYAG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00192185$ 0.00192185 $ 0.00192185 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.68% Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) -25.83% Perubahan Harga (7D) -25.83%

Thank You Abstract God (TYAG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TYAG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TYAG sepanjang masa ialah $ 0.00192185, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TYAG telah berubah sebanyak +0.68% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan -25.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Thank You Abstract God (TYAG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 304.14K$ 304.14K $ 304.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 304.14K$ 304.14K $ 304.14K Bekalan Peredaran 991.23M 991.23M 991.23M Jumlah Bekalan 991,232,278.0 991,232,278.0 991,232,278.0

Had Pasaran semasa Thank You Abstract God ialah $ 304.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TYAG ialah 991.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 991232278.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 304.14K.