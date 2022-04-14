Tokenomik Thank You Abstract God (TYAG)

Tokenomik Thank You Abstract God (TYAG)

Lihat cerapan utama tentang Thank You Abstract God (TYAG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Thank You Abstract God (TYAG) Maklumat

The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion.

Laman Web Rasmi:
https://abstractgod.xyz/

Thank You Abstract God (TYAG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Thank You Abstract God (TYAG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 289.10K
$ 289.10K$ 289.10K
Jumlah Bekalan:
$ 991.23M
$ 991.23M$ 991.23M
Bekalan Edaran:
$ 991.23M
$ 991.23M$ 991.23M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 289.10K
$ 289.10K$ 289.10K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00192185
$ 0.00192185$ 0.00192185
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00027939
$ 0.00027939$ 0.00027939
Harga Semasa:
$ 0.00029129
$ 0.00029129$ 0.00029129

Tokenomik Thank You Abstract God (TYAG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Thank You Abstract God (TYAG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TYAG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TYAG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TYAG, terokai TYAG harga langsung token!

TYAG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TYAG? Halaman ramalan harga TYAG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.