Thank You So Much Harga Hari Ini

Harga langsung Thank You So Much (TYSM) hari ini ialah --, dengan 11.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TYSM kepada USD penukaran adalah -- setiap TYSM.

Thank You So Much kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 79,513, dengan bekalan edaran sebanyak 83.54B TYSM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TYSM didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, TYSM dipindahkan +1.11% dalam sejam terakhir dan +26.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Thank You So Much (TYSM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 79.51K$ 79.51K $ 79.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 95.18K$ 95.18K $ 95.18K Bekalan Peredaran 83.54B 83.54B 83.54B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Thank You So Much ialah $ 79.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TYSM ialah 83.54B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 95.18K.