ThankYouSonicGod (TYSG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.50% Perubahan Harga (1D) -0.50% Perubahan Harga (7D) -2.20% Perubahan Harga (7D) -2.20%

ThankYouSonicGod (TYSG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TYSG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TYSG sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TYSG telah berubah sebanyak -0.50% sejak sejam yang lalu, -0.50% dalam 24 jam dan -2.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ThankYouSonicGod (TYSG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.20K$ 20.20K $ 20.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.20K$ 20.20K $ 20.20K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ThankYouSonicGod ialah $ 20.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TYSG ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.20K.