Beli Kripto
Harga Tharwa USD langsung hari ini ialah 1.001 USD.THUSD modal pasaran ialah 903,836 USD. Jejaki masa nyata THUSD kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Tharwa USD langsung hari ini ialah 1.001 USD.THUSD modal pasaran ialah 903,836 USD. Jejaki masa nyata THUSD kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai THUSD

Maklumat Harga THUSD

Apakah THUSD

Laman Web Rasmi THUSD

Tokenomik THUSD

Ramalan Harga THUSD

Tharwa USD Logo

Tharwa USD Harga (THUSD)

Tidak tersenarai

1 THUSD ke USD Harga Langsung:

$1.001
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat.
Tharwa USD (THUSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:44:31 (UTC+8)

Tharwa USD Harga Hari Ini

Harga langsung Tharwa USD (THUSD) hari ini ialah $ 1.001, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa THUSD kepada USD penukaran adalah $ 1.001 setiap THUSD.

Tharwa USD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 903,836, dengan bekalan edaran sebanyak 903.14K THUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, THUSD didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.085, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.873839.

Dalam prestasi jangka pendek, THUSD dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +0.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Tharwa USD (THUSD) Maklumat Pasaran

$ 903.84K
--
$ 3.58M
903.14K
3,582,210.0
Had Pasaran semasa Tharwa USD ialah $ 903.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran THUSD ialah 903.14K, dengan jumlah bekalan sebanyak 3582210.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.58M.

Tharwa USD Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 1.085
$ 0.873839
--

--

+0.20%

+0.20%

Tharwa USD (THUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Tharwa USD kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Tharwa USD kepada USD adalah $ +0.0026379353.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Tharwa USD kepada USD adalah $ +0.0007024017.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Tharwa USD kepada USD adalah $ +0.0012787595818795.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ +0.0026379353+0.26%
60 Hari$ +0.0007024017+0.07%
90 Hari$ +0.0012787595818795+0.13%

Ramalan Harga untuk Tharwa USD

Tharwa USD (THUSD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran THUSD pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Tharwa USD (THUSD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Tharwa USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Tharwa USD yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk THUSD ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Tharwa USD Ramalan Harga.

Apakah itu Tharwa USD (THUSD)

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.

By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Tharwa USD (THUSD) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Tharwa USD

Berapakah nilai 1 Tharwa USD pada tahun 2030?
Jika Tharwa USD berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Tharwa USD berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:44:31 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.