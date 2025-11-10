Tharwa USD Harga Hari Ini

Harga langsung Tharwa USD (THUSD) hari ini ialah $ 1.001, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa THUSD kepada USD penukaran adalah $ 1.001 setiap THUSD.

Tharwa USD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 903,836, dengan bekalan edaran sebanyak 903.14K THUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, THUSD didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.085, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.873839.

Dalam prestasi jangka pendek, THUSD dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +0.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Tharwa USD (THUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 903.84K$ 903.84K $ 903.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Bekalan Peredaran 903.14K 903.14K 903.14K Jumlah Bekalan 3,582,210.0 3,582,210.0 3,582,210.0

Had Pasaran semasa Tharwa USD ialah $ 903.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran THUSD ialah 903.14K, dengan jumlah bekalan sebanyak 3582210.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.58M.