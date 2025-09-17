THAT (THAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00145788 $ 0.00145788 $ 0.00145788 24J Rendah $ 0.00148883 $ 0.00148883 $ 0.00148883 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00145788$ 0.00145788 $ 0.00145788 24J Tinggi $ 0.00148883$ 0.00148883 $ 0.00148883 Sepanjang Masa $ 0.00148904$ 0.00148904 $ 0.00148904 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) -1.97% Perubahan Harga (7D) +0.82% Perubahan Harga (7D) +0.82%

THAT (THAT) harga masa nyata ialah $0.00145821. Sepanjang 24 jam yang lalu, THAT didagangkan antara $ 0.00145788 rendah dan $ 0.00148883 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi THAT sepanjang masa ialah $ 0.00148904, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, THAT telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, -1.97% dalam 24 jam dan +0.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

THAT (THAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M Bekalan Peredaran 816.52M 816.52M 816.52M Jumlah Bekalan 3,300,000,000.0 3,300,000,000.0 3,300,000,000.0

Had Pasaran semasa THAT ialah $ 1.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran THAT ialah 816.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3300000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.81M.