Thats Crazy (CRAZY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.10% Perubahan Harga (7D) +5.10%

Thats Crazy (CRAZY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRAZY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRAZY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRAZY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Thats Crazy (CRAZY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.70K$ 9.70K $ 9.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.70K$ 9.70K $ 9.70K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,993,232.44 999,993,232.44 999,993,232.44

Had Pasaran semasa Thats Crazy ialah $ 9.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRAZY ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999993232.44. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.70K.