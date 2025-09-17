Lagi Mengenai $ANTY

Maklumat Harga $ANTY

Laman Web Rasmi $ANTY

Tokenomik $ANTY

Ramalan Harga $ANTY

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

The AntiShifty Logo

The AntiShifty Harga ($ANTY)

Tidak tersenarai

1 $ANTY ke USD Harga Langsung:

--
----
-1.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
The AntiShifty ($ANTY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:45:59 (UTC+8)

The AntiShifty ($ANTY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00350201
$ 0.00350201$ 0.00350201

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.96%

+5.24%

+5.24%

The AntiShifty ($ANTY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $ANTY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $ANTY sepanjang masa ialah $ 0.00350201, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $ANTY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.96% dalam 24 jam dan +5.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

The AntiShifty ($ANTY) Maklumat Pasaran

$ 29.22K
$ 29.22K$ 29.22K

--
----

$ 29.22K
$ 29.22K$ 29.22K

999.75M
999.75M 999.75M

999,752,674.089001
999,752,674.089001 999,752,674.089001

Had Pasaran semasa The AntiShifty ialah $ 29.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $ANTY ialah 999.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999752674.089001. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.22K.

The AntiShifty ($ANTY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga The AntiShifty kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga The AntiShifty kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga The AntiShifty kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga The AntiShifty kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.96%
30 Hari$ 0+27.88%
60 Hari$ 0-2.09%
90 Hari$ 0--

Apakah itu The AntiShifty ($ANTY)

$ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation. 🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption. 💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

The AntiShifty ($ANTY) Sumber

Laman Web Rasmi

The AntiShifty Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai The AntiShifty ($ANTY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset The AntiShifty ($ANTY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk The AntiShifty.

Semak The AntiShifty ramalan harga sekarang!

$ANTY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik The AntiShifty ($ANTY)

Memahami tokenomik The AntiShifty ($ANTY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token $ANTY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai The AntiShifty ($ANTY)

Berapakah nilai The AntiShifty ($ANTY) hari ini?
Harga langsung $ANTY dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa $ANTY ke USD?
Harga semasa $ANTY ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran The AntiShifty?
Had pasaran untuk $ANTY ialah $ 29.22K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran $ANTY?
Bekalan edaran $ANTY ialah 999.75M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $ANTY?
$ANTY mencapai harga ATH sebanyak 0.00350201 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa $ANTY?
$ANTY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan $ANTY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk $ANTYialah -- USD.
Adakah $ANTY akan naik lebih tinggi tahun ini?
$ANTY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak $ANTYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:45:59 (UTC+8)

The AntiShifty ($ANTY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.