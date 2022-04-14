Tokenomik The AntiShifty ($ANTY)
$ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation.
🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption.
💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us.
Tokenomik The AntiShifty ($ANTY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik The AntiShifty ($ANTY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token $ANTY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token $ANTY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik $ANTY, terokai $ANTY harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.