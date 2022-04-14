Tokenomik The Baby Cheetah (ZOLA)

Lihat cerapan utama tentang The Baby Cheetah (ZOLA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
The Baby Cheetah (ZOLA) Maklumat

Meet the cutest baby cheetah on SOLANA. Introducing $ZOLA, a groundbreaking meme token inspired by the newest star of the Cincinnati Zoo - a cheetah cub born on International Cheetah Day 2024! Just like our namesake, $ZOLA is set to sprint past the competition in the crypto landscape. BORN TO RUN

Born at the Cincinnati Zoo's Mast Farm, our token carries the Swahili meaning of its name: "tranquil" - but don't be fooled. ZOLA will melt faces with its everlasting meme.

Laman Web Rasmi:
https://zola-cto.com
Kertas putih:
https://whitepaper.zola-cto.com

The Baby Cheetah (ZOLA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk The Baby Cheetah (ZOLA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 26.57K
Jumlah Bekalan:
$ 999.81M
Bekalan Edaran:
$ 999.81M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 26.57K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00264846
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik The Baby Cheetah (ZOLA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik The Baby Cheetah (ZOLA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZOLA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZOLA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZOLA, terokai ZOLA harga langsung token!

ZOLA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ZOLA? Halaman ramalan harga ZOLA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.