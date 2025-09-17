The Bitcoin Killa (KILLA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 2.06 24J Tinggi $ 2.18 Sepanjang Masa $ 38.26 Harga Terendah $ 1.61 Perubahan Harga (1J) -0.33% Perubahan Harga (1D) +2.88% Perubahan Harga (7D) +9.76%

The Bitcoin Killa (KILLA) harga masa nyata ialah $2.15. Sepanjang 24 jam yang lalu, KILLA didagangkan antara $ 2.06 rendah dan $ 2.18 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KILLA sepanjang masa ialah $ 38.26, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.61.

Dari segi prestasi jangka pendek, KILLA telah berubah sebanyak -0.33% sejak sejam yang lalu, +2.88% dalam 24 jam dan +9.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

The Bitcoin Killa (KILLA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 45.09K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 45.09K Bekalan Peredaran 21.00K Jumlah Bekalan 20,999.86

Had Pasaran semasa The Bitcoin Killa ialah $ 45.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KILLA ialah 21.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 20999.86. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.09K.