The Bitcoin Mascot Harga Hari Ini

Harga langsung The Bitcoin Mascot (BITTY) hari ini ialah $ 0.00225778, dengan 0.83% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BITTY kepada USD penukaran adalah $ 0.00225778 setiap BITTY.

The Bitcoin Mascot kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,247,622, dengan bekalan edaran sebanyak 999.35M BITTY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BITTY didagangkan antara $ 0.00206968 (rendah) dan $ 0.0023705 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0200771, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002153.

Dalam prestasi jangka pendek, BITTY dipindahkan -2.08% dalam sejam terakhir dan -25.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

The Bitcoin Mascot (BITTY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Bekalan Peredaran 999.35M 999.35M 999.35M Jumlah Bekalan 999,345,714.229924 999,345,714.229924 999,345,714.229924

Had Pasaran semasa The Bitcoin Mascot ialah $ 2.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BITTY ialah 999.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999345714.229924. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.25M.