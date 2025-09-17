the black sheep (SHIGGA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00126273$ 0.00126273 $ 0.00126273 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +1.64% Perubahan Harga (7D) +5.36% Perubahan Harga (7D) +5.36%

the black sheep (SHIGGA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHIGGA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHIGGA sepanjang masa ialah $ 0.00126273, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHIGGA telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +1.64% dalam 24 jam dan +5.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

the black sheep (SHIGGA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.17K$ 23.17K $ 23.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.17K$ 23.17K $ 23.17K Bekalan Peredaran 998.64M 998.64M 998.64M Jumlah Bekalan 998,643,688.027412 998,643,688.027412 998,643,688.027412

Had Pasaran semasa the black sheep ialah $ 23.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHIGGA ialah 998.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998643688.027412. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.17K.