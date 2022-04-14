Tokenomik the black sheep (SHIGGA)

Lihat cerapan utama tentang the black sheep (SHIGGA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
the black sheep (SHIGGA) Maklumat

Shigga the black sheep is about uniting as one. Black sheep's are considered outsiders and not like the others but that's the beauty of this project. We accept those shiggas with open arms. Originally launched on pump fun and quickly migrated to Raydium. Shigga the black sheep has turned into an overnight cult like community which we rarely see in the crypto space but when we do we must not ignore!

the black sheep (SHIGGA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk the black sheep (SHIGGA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 22.95K
Jumlah Bekalan:
$ 998.64M
Bekalan Edaran:
$ 998.64M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 22.95K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00126273
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik the black sheep (SHIGGA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik the black sheep (SHIGGA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SHIGGA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SHIGGA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SHIGGA, terokai SHIGGA harga langsung token!

SHIGGA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SHIGGA? Halaman ramalan harga SHIGGA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.