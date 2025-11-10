The BnB Fish Harga Hari Ini

Harga langsung The BnB Fish (YULI) hari ini ialah --, dengan 35.59% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YULI kepada USD penukaran adalah -- setiap YULI.

The BnB Fish kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 355,680, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B YULI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YULI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00175429, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, YULI dipindahkan +0.23% dalam sejam terakhir dan -- sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

The BnB Fish (YULI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 355.68K$ 355.68K $ 355.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 355.68K$ 355.68K $ 355.68K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa The BnB Fish ialah $ 355.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YULI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 355.68K.