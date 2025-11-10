The Bonk Prophecy Harga Hari Ini

Harga langsung The Bonk Prophecy (PROPHECY) hari ini ialah --, dengan 36.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PROPHECY kepada USD penukaran adalah -- setiap PROPHECY.

The Bonk Prophecy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 30,268, dengan bekalan edaran sebanyak 954.21M PROPHECY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PROPHECY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00156111, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PROPHECY dipindahkan +0.57% dalam sejam terakhir dan +56.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

The Bonk Prophecy (PROPHECY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 30.27K$ 30.27K $ 30.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.27K$ 30.27K $ 30.27K Bekalan Peredaran 954.21M 954.21M 954.21M Jumlah Bekalan 954,205,982.325776 954,205,982.325776 954,205,982.325776

Had Pasaran semasa The Bonk Prophecy ialah $ 30.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PROPHECY ialah 954.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 954205982.325776. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.27K.