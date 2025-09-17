Apakah itu The Breadverse (BREAD)

$BREAD is a meme coin on the Solana blockchain, born from a viral TikTok video that captured global attention through humor and relatability. The project leverages organic community growth and social media virality, with engagement from major brands and influencers, despite no formal partnerships. Beyond building a decentralized, culture-driven ecosystem, we are developing a brand around the meme to sell products via TikTok Shop. A portion of the revenue will be funneled back into the project through an earn-and-burn mechanism that rewards holders and supports the community. $BREAD stands as a digital symbol of collective internet creativity, with real-world extensions.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

The Breadverse Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai The Breadverse (BREAD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset The Breadverse (BREAD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk The Breadverse.

Semak The Breadverse ramalan harga sekarang!

BREAD kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik The Breadverse (BREAD)

Memahami tokenomik The Breadverse (BREAD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BREAD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai The Breadverse (BREAD) Berapakah nilai The Breadverse (BREAD) hari ini? Harga langsung BREAD dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BREAD ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa BREAD ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran The Breadverse? Had pasaran untuk BREAD ialah $ 17.84K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BREAD? Bekalan edaran BREAD ialah 849.94M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BREAD? BREAD mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BREAD? BREAD melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan BREAD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BREADialah -- USD . Adakah BREAD akan naik lebih tinggi tahun ini? BREAD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BREADramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

The Breadverse (BREAD) Kemas Kini Industri Penting