Tokenomik The Breadverse (BREAD)

Lihat cerapan utama tentang The Breadverse (BREAD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

The Breadverse (BREAD) Maklumat

$BREAD is a meme coin on the Solana blockchain, born from a viral TikTok video that captured global attention through humor and relatability. The project leverages organic community growth and social media virality, with engagement from major brands and influencers, despite no formal partnerships. Beyond building a decentralized, culture-driven ecosystem, we are developing a brand around the meme to sell products via TikTok Shop. A portion of the revenue will be funneled back into the project through an earn-and-burn mechanism that rewards holders and supports the community. $BREAD stands as a digital symbol of collective internet creativity, with real-world extensions.

Laman Web Rasmi:
https://breadverse.fun
Kertas putih:
https://breadverse.fun/pages/breadverse-official-whitepaper

The Breadverse (BREAD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk The Breadverse (BREAD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 17.45K
Jumlah Bekalan:
$ 849.94M
Bekalan Edaran:
$ 849.94M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 17.45K
$ 17.45K
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
Terendah Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
Harga Semasa: $ 0
$ 0
Tokenomik The Breadverse (BREAD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik The Breadverse (BREAD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BREAD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BREAD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BREAD, terokai BREAD harga langsung token!

BREAD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BREAD? Halaman ramalan harga BREAD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.