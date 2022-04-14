Tokenomik The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)

Lihat cerapan utama tentang The Corgi of PolkaBridge (CORGIB), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) Maklumat

CORGIB is not just a Meme coin, but also an NFT Marketplace where users can create NFT memes and trade on the Marketplace.

CORGIB is a community product of PolkaBridge, aims to give fairlaunch and to bring value to PBR investors.

Laman Web Rasmi:
https://corgib.polkabridge.org/

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk The Corgi of PolkaBridge (CORGIB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 35.35K
$ 35.35K$ 35.35K
Jumlah Bekalan:
$ 54.00T
$ 54.00T$ 54.00T
Bekalan Edaran:
$ 30.66T
$ 30.66T$ 30.66T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 62.26K
$ 62.26K
$ 62.26K$ 62.26K
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik The Corgi of PolkaBridge (CORGIB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CORGIB yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CORGIB yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CORGIB, terokai CORGIB harga langsung token!

CORGIB Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CORGIB? Halaman ramalan harga CORGIB kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.