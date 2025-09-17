Apakah itu The dev is an Ape (APEDEV)

Welcome to $Apedev , the only meme coin where our dev is quite literally an ape. No, really—we handed the keys to our resident primate and told him to go bananas on Solana. Don’t expect fancy tech lingo or a roadmap; our roadmap is whatever banana peel our dev slips on next. Apedev isn’t just a project; it’s an adventure. We’re here to remind the world that crypto should be fun, unpredictable, and maybe a bit wild. With our ape dev at the helm, expect swinging volatility, meme magic, and all the vibes that make Web3 what it is. We’re 100% community-driven (partially because the dev can’t type more than three words at a time). Join us, grab some bananas, and let’s see where this jungle leads!

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

The dev is an Ape (APEDEV) Sumber Laman Web Rasmi

The dev is an Ape Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai The dev is an Ape (APEDEV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset The dev is an Ape (APEDEV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk The dev is an Ape.

Semak The dev is an Ape ramalan harga sekarang!

APEDEV kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik The dev is an Ape (APEDEV)

Memahami tokenomik The dev is an Ape (APEDEV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token APEDEV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai The dev is an Ape (APEDEV) Berapakah nilai The dev is an Ape (APEDEV) hari ini? Harga langsung APEDEV dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa APEDEV ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa APEDEV ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran The dev is an Ape? Had pasaran untuk APEDEV ialah $ 21.21K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran APEDEV? Bekalan edaran APEDEV ialah 999.68M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) APEDEV? APEDEV mencapai harga ATH sebanyak 0.00101993 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa APEDEV? APEDEV melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan APEDEV? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk APEDEVialah -- USD . Adakah APEDEV akan naik lebih tinggi tahun ini? APEDEV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak APEDEVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

The dev is an Ape (APEDEV) Kemas Kini Industri Penting