Lihat cerapan utama tentang The Dissolution of Value (VALUE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

The Dissolution of Value (VALUE) Maklumat

The Dissolution of Value is a decentralized NFT artwork that explores the fragility of value in the digital age. By distributing the artwork across multiple platforms, the project challenges traditional notions of ownership and value. The artwork, depicting a U.S. dollar bill disintegrating into particles, symbolizes the collapse of fiat currency and the rise of decentralized digital assets like NFTs and cryptocurrencies. In today’s digital economy, value is no longer confined to physical assets or centralized systems like fiat currency. Memes, NFTs, and cryptocurrencies are now integral to how we perceive financial and cultural capital. The Dissolution of Value captures this shift by dispersing the artwork across multiple platforms, challenging the audience to reconsider where value truly resides—whether in ownership, exclusivity, or in the artwork’s ability to spread through decentralized systems.

Laman Web Rasmi:
https://yudho.xyz/

The Dissolution of Value (VALUE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk The Dissolution of Value (VALUE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 26.39K
Jumlah Bekalan:
$ 964.78M
Bekalan Edaran:
$ 964.78M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 26.39K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00219403
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik The Dissolution of Value (VALUE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik The Dissolution of Value (VALUE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VALUE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VALUE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VALUE, terokai VALUE harga langsung token!

VALUE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju VALUE? Halaman ramalan harga VALUE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

